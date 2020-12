Kiss anunță concerte în Europa pentru 2021 Gene Simmons, liderul trupei americane Kiss, a declarat intr-un interviu radio ca grupul mai are de sustinut 150 de concerte din turneul de adio, suspendat din cauza pandemiei, si ca va canta inclusiv in ceea ce a descris ca fiind „cel mai rece loc de pe Pamant”, citeaza NME. Turneul final a debutat in ianuarie 2019, iar anul acesta seria de show-uri a fost suspendata, la fel ca toate celelalte, din cauza pandemiei. Simmons a confirmat ca trupa va reveni anul viitor pe scena. „Deja am antamat spatii in aer liber din Europa. Majoritatea show-urilor sunt deja sold out. Incepem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

