- Kanal D lanseaza matinal prezentat de Bursucu și Viviana In curand, la Kanal D. Bursucu, Viviana Sposub si George Tanase vor prezenta cel mai nou matinal. Este vorba despre „Dimineata cu noi”, un show tv ce promite ca va fi unul energic, efervescent și plin de umor. Emisiunea va debuta in curand și…

- Kim Kardashian a vorbit pentru prima data, intr-un interviu pentru Vogue, despre problemele pe care le-a avut in casnicia cu Kanye West și despre controversatul divorț care a avut loc in luna februarie a anului trecut, relateaza cnn.com . Kim Kardashian și Kanye West s-au casatorit in anul 2014 și au…

- Prin ce greutați a trecut in copilarie Ruxi Opulenta, de la Bravo ai stil Ruxi Opulenta este una dintre finalistele acestui sezon de Bravo ai stil. Au mai ramas doar cateva zile pana la marea finala se sambata. Toata lumea a admirat-o pe parcursul acestui sezon pentru ținutele propuse. A primit constant…

- OFICIAL: Ziua de 2 decembrie a fost declarata zi libera de Guvern. Inca o minivacanța pentru unii romani Ziua de 2 decembrie a fost declarata libera, potrivit unui decizii luate miercuri de Guvern. Astfel, romanii s-au ales cu o noua mini-vacanța, in condițiile in care miercuri, 30 noiembrie, este Sfantul…

- Opozantul rus Aleksei Navalnîi spune ca nu regreta absolut nimic la un an de la arestarea sa, imediat dupa ce s-a întors din Germania unde urmase tratamentul dupa tentativa de otravire cu noviciok. ”Exact acum un an ma întorceam acasa, în Rusia. Nu am putut sa fac…

- Adrian Mutu și-a încântat fanii de pe Instagram cu o postare speciala de Anul Nou, fostul internațional român aparând alaturi de soția Sandra. Pe 1 ianuarie, Sandra își serbeaza ziua de naștere: a împlinit 28 de ani. A fost un motiv numai bun pentru Mutu sa…

- Cine participa la Survivor 2022, difuzat acum de Pro TV! Survivor Romania va putea fi urmarit de acum pe Pro TV. Cel mai probabil, competiția va incepe anul viitor și este cu siguranța unul dintre cele mai așteptate show-uri de televiziune. Echipa Faimoșilor este deja completa. In cadrul emisiunii La…