- Anul 2023 a trecut cat ai clipi din ochi și suntem cu un pas mai aproape de sarbatorile de iarna. Ne aflam deja la sfrașitul lunii noiembrie și pregatirile au inceput in gospodariile romanilor, produsele de pe listele gospodinelor se aduna, iar intre ele regasim și nelipsita carne de porc. Cat a ajuns…

- In ultima perioada am putea spune despre conopida ca s-a aflat in centrul inovației culinare. Aceasta leguma versatila a caștigat o popularitate semnificativa și chiar a ajuns sa fie un ingredient cheie in mesele pe baza de plante. In 2023, consumatorii și pasionații de alimente au inceput sa observe…

- Vrei sa pui varza la murat, pentru iarna? Grabeste-te sa cumperi, pentru ca producția e mai mica decat in alți ani. Seceta și caldura extrema sunt de vina. Pretul unui kilogram a ajuns la 2 lei. Legumicultorii se grabesc sa recolteze varza Legumicultorii se grabesc sa recolteze varza și o vand comercianților…

- Gospodarii ar trebui sa se grabeasca și sa cumpere mai repede varza pentru murat, chiar daca e inca scumpa, de minimum doi lei kilogramul. Producția e mai mica decat in alți ani, de vina fiind seceta și caldura extrema.

- Zile libere: cate zile va avea urmatoarea minivacanța in 2023. Sarbatorile legale pana la finalul anului și in 2024 Zile libere 2023 și 2024: Pana la finalul anului, romanii mai au doua minivacanțe. Zilele libere coincid cu Ziua Naționala și apoi perioada sarbatorilor de iarna. In 2024 vor fi 17 zile…

- Anul acesta pana la Craciun vor mai fi libere zilele: 30 noiembrie / joi – Sfantul Andrei; 1 decembrie / vineri – Ziua Naționala a Romaniei; Finalul anului 2023 se apropie cu pași repezi și din ce in ce mai mulți romani iși planifica cu grija vacanța de sarbatori și ajung sa se intrebe cate zile libere…

- Este veste proasta de la pompa pentru toți șoferii din țara noastra. Am aflat cat a ajuns sa coste motorina in Romania dupa ce Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scumpit azi motorina comercializata prin stațiile proprii. Vești proaste pentru șoferi. Ce se intampla cu prețul carburanților…

- Evaluarea Naționala 2024 de la finalul clasei a VIII-a va avea loc intre 25 și 28 iunie, potrivit calendarului in dezbatere anunțat de Ministerul Educației Evaluarea Naționala 2024 de la finalul clasei a VIII-a va avea loc intre 25 și 28 iunie, potrivit calendarului in dezbatere anunțat de Ministerul…