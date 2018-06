Stiri pe aceeasi tema

- Italia a refuzat accesul unui vas cu migranți nord-africani și l-a redirecționat catre Malta. Este primul gest dur de limitare a migrației decis de ministrul de interne Matteo Salvini, reprezentantul formațiunii de extrema-dreapta. Decizia sa a infuriat Uniunea Europeana.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca 'nu se gandeste' sa-l predea pe regizorul ucrainean Oleg Sentov, inchis in Rusia pentru 'terorism', in schimbul jurnalistului ruso-ucrainean Kiril Visinski, arestat la sfarsitul lui mai la Kiev, informeaza AFP. 'Deocamdata, nu ne…

- Ucraina blocheaza accesul la site-urile web ale unor canale de televiziune rusești. Asadar, cele mai importante canale TV din Rusia, cum ar fi rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru si digitalrussia.tv nu se vor mai putea urmari pe teritoriul tarii.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…

- Statele Unite au "condamnat" marti inaugurarea de catre presedintele rus, Vladimir Putin, a podului care leaga Crimeea de Rusia, considerat ca o tentativa a Moscovei de a-si "consolida anexarea ilegala" a acestui teritoriu "care face parte din Ucraina", relateaza AFP. "Constructia podului…

- Reprezentanța britanica in Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a calificat drept „perversiune” propunerea Rusiei de a investiga in comun otravirea fostului ofiter GRU si a fiicei sale in Salisbury din Marea Britanie, se arata in mesajul reprezentanței postat pe Twitter. „Propunerea…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a denuntat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces diplomatilor rusi la Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ranita in atacul neurotoxic din Salisbury, atribuit Moscovei, informeaza site-ul agentiei Tass.

- In total, 13 diplomati rusi, declarati persona non grata in Ucraina in cadrul unei actiuni coordonate intre tarile occidentale la care Kievul s-a alaturat, au parasit teritoriul ucrainean, a informat miercuri ambasada rusa, citata de AFP. "Colaboratorii ambasadei Rusiei care au primit ordinul de a parasi…