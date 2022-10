Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean de Urgența ” Dr. Constantin Opris” Baia Mare, a avut loc o intervenție chirurgicala complexa, in cadrul careia a fost operat un pacient in varsta de 49 de ani, internat in spital pentru o formațiune tumorala mediastinala anterioara cu suspiciune de timon cu miastenia gravis. Intervenția…

- Intervenție chirurgicala complexa de succes la Spitalul Județean de Urgența ”Dr.Constantin Opriș” Baia Mare La Spitalul Județean de Urgența ” Dr. Constantin Opris” Baia Mare, a avut loc o intervenție chirurgicala complexa, in cadrul careia a fost operat un pacient in varsta de 49 de ani, internat in…

- In cadrul Spitalului Județean Suceava, echipa secției de Urologie a realizat, cu succes, in premiera pentru județul Suceava, o intervenție chirurgicala de prostatectomie radicala pe cale clasica. De aceasta interventie chirurgicala a beneficiat in luna august un pacient de 67 ani din comuna Stroiesti,…

- Mioara Roman va suferi o intervenție chirurgicala complicata, in scurt timp. Fiica ei, Oana Roman, a facut anunțul și s-a aratat ingrijorata pentru ce se va intampla cu mama ei. Fosta soție alui Petre Roman a fost internata in spital de patru ori anul acesta.

- Gabriela Ruse (101 WTA) a reușit o calificare surpriza in turul secund la US Open 2022, dupa ce in urma cu trei saptamani a suferit o intervenție chirurgicala la mana stanga. Romanca a trecut de Daria Saville (Australia, 58 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-4. Gabriela Ruse este prima jucatoare din Romania calificata…

- In cursul saptamanii trecute, la Spitalul Județean „ Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, a fost efectuata o intervenție chirurgicala in premiera pentru județul nostru care a constat in excizia unui carcinom scuamocelular de buza și a ganglionilor santinela din regiunea submandibulara. Pacientul a fost un barbat…

- Polițiștii locali din Targu Jiu au donat bani familiei unei fetițe de trei ani, grav bolnava. Amina Maracu a suferit recent o intervenție chirurgicala și are nevoie de tratamente in vederea recuperarii. Fetița sufera de nanism și alte probleme generate de aceasta afecțiune. „Astazi am primit un sprijin…

- Obstructia nazala, din ce in ce mai frecvent intalnita in ziua de astazi, poate fi corectata cu ajutorul rinoplastiei. Sunt indepartate astfel numeroasele sale consecinte, de la oboseala, sforait si apnee de somn, pana la difilcutati de invatare si tulburari de crestere la copii.