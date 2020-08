Keşeru, cel mai frumos gol din sezonul trecut de Europa League. Le-a luat faţa giganţilor Lukaku şi Aubameyang VIDEO Keseru nu a fost convocat de Mirel Radoi, care a anuntat lotul pentru dubla cu Irlanda de Nord si Austria, dar a fost premiat de UEFA pentru cel mai frumos gol dintr-un top zece al executiilor din ultimul sezon al celei de-a doua competitii europene. Atacantul de la Ludogorets s-a clasat pe primul loc cu unul dintre golurile marcate in meciul cu CSKA Moscova, scor 5-1. Keșeru a marcat superb din voleu, de la 16 metri, golul prin care echipa bulgara a dus scorul la 3-1. 1. Claudiu Keșeru (Ludogorets 5-1 CSKA) 2. Ruben Neves (Wolves 4-0 Espanyol) 3. Odion Ighalo… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

