Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Kenya, de profesie inginer, a reușit sa puna pe picioare o fabrica in care amesteca nisipul cu plastic de la ambalaje de lapte, sampon sau pungi de cereale, pe care il recicleaza, și topeste materia prima rezultata la temperaturi inalte si o modeleaza sub forma

- O tanara din Kenya, de profesie inginer, a reușit sa puna pe picioare o fabrica in care amesteca nisipul cu plastic de la ambalaje de lapte, sampon sau pungi de cereale, pe care il recicleaza, și topeste materia prima rezultata la temperaturi inalte si o modeleaza sub forma de caramizi. Ideea a venit…

- Este traseul parcurs de ciclul de opere relizate de artistul Jules Perahim la inceputul anilor 1970, in Africa, prezentate mai tarziu in expoziții celebre la Paris și Lisabona, iar in prezent la București sunt scoase la licitație saptamana viitoare. Invitat de prietenii Elena…

- Cui nu ii place orezul cu lapte? Aceasta este rețeta iubita de copiii de toate varstele. Indiferent ca ai mancat sau nu, pentru un desert intotdeauna se face loc. Care este trucul secret pe care toate mamicile l-au descoperit. Pentru ca rețeta de orez cu lapte pufos sa fie atat de delicioasa este necesar…

- Cinci județe din țara au fost alese pentru a face parte din cel mai mare plan elaborat de statul roman in urma problemelor economice generate de pandemia de coronavirus. Cinci mari depozite de cereale ar urma sa fie construite in țara, in cinci județe care vor deservi zonele din care fac parte. Pentru…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca in cateva saptamani va fi pregatita o Hotarare de Guvern care prevede o taxa pe ambalaje din plastic, aluminiu sau sticla, cu capacitatea de pana la 3 litri. Potrivit acestuia, in pretul fiecarui produs va fi inclusa garantia de 50 de bani care va fi platita…

- Potrivit BBC, Moșul a incetat sa mai lucreze in Blois pentru ca oamenii de acolo erau suparați ca nu lua copilașii in brațe și nu le dadea dulciuri. Ghiciți și voi motivul: vorbim despre regulile de igiena pe vremuri de pandemie, pe care toți ar trebui sa le respecte, exact așa cum a facut și... View…

- Un bebelus care abia venise pe lume de trei zile a murit la Secția UPU a Spitalului Judetean din Alba Iulia, in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit reprezentantilor Spitalului Județean, bebelusul s-a inecat cu lapte in timpul hranirii. Copilașul a fost preluat de o ambulanta dintr-o localitate…