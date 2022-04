Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Cluj, ca formatiunea sa va intari relatiile cu FIDESZ, partidul care a castigat alegerile in Ungaria, si ca doreste si o evolutie mai accentuata a relatiilor romano-maghiare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „In ceea ce priveste legea offshore. In aceasta saptamana vom depune proiectul de lege, liderii coalitiei, in Parlamentul Romaniei. Vom modifica legea actuala in asa fel incat, atat pentru statul roman, cat si pentru investitori sa fie o lege echilibrata, fiindca este o investitie uriasa. Cel mai repede…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a scris, luni, pe Facebook, dupa victoria lui Viktor Orban la alegerile parlamentare de duminica, ca un lucru este cert, si aume ca interesele maghiarilor din Romania si Transilvania vor fi importante pentru Guvernul Ungariei in urmatorii patru ani.

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a declarat, joi, pentru Ion Sterian, directorul general al Transgaz. “Nu sunt probleme cu importurile prin Ucraina. Noi…

- Dupa ce au susținut proiectul „TVA zero la alimente”, guvernanții recunosc, acum, ca o astfel de masura nu ar avea niciun efect și se reorienteaza spre plafonare. In timp ce autoritațile noastre analizeaza situația, ații, insa, implementeaza deja masurile. Astfel, Polonia a anunțat ca aplica de la 1…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00. „Am finalizat tot pachetul de masuri, pe toate cele trei componente, astfel…