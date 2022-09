„Asta e intrebarea cea mai grea. Aici, legea si bunul simt ne obliga sa crestem pensiile cu rata inflatiei. Acest lucru il vom discuta in octombrie, cu ocazia dezbaterii legii bugetului de stat. Un singur lucru poate sa faca Parlamentul sau Guvernul, sa amane aceasta prevedere, ceea ce nu va face. In ceea ce priveste salariile acolo discutiile sunt in derulare. In coalitie am spus ca vom respecta legea. Si moral si legal suntem obligati sa facem acest pas. Cresc pensiile cu mai mult de rata inflatiei? Acest lucru vom vedea. Nu suntem intr-un concurs cine ofera mai mult. Eu m-am abtinut sa intervin…