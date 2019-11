Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca s-a enervat dupa ce a aflat, vineri, decizia Curții de Apel Targu Mureș de anulare a ordinului ministrului Educației Naționale de autorizare a functionarii Liceului Teologic Romano-Catolic Targu Mureș.Kelemen Hunor a declarat, vineri, la Cluj-Napoca…

- Presedintele filialei judetene Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, s-a prezentat, duminica, la primul tur al alegerilor prezidentiale, cu speranta ca Romania va fi reprezentata "cu cinste si demnitate", potrivit AGERPRES. "Am votat pentru continuitate, am votat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- "Bine, la șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-aș fi permis sa fac așa ceva, iar daca exista o mai buna informare și oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa redirecționeze…

- "Si daca facem o comparatie unde eram in 1989, in decembrie, si unde am ajuns, e un parcurs, hai sa spunem asa, bun, dar cu mult mai putine rezultate decat ne-am fi dorit. Comunitatea a ramas aici - 1, 3 milioane de oameni - vrea sa construiasca o tara mai buna, dar, in acelasi timp, vrea sa ramana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins de nevinovatia fostului deputat Marko Attila, achitat definitiv in dosarul ANRP, exprimandu-si speranta ca acesta va scapa de acuzatii si in celelalte doua cauze penale in care a fost inculpat, transmite Agerpres. "Veste buna: Marko Attila a fost…

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor Ludovic Orban. Pentru ca motiunea de cenzura…

- "Parchetul a fost sesizat doar pentru cei opt candidați din cauza faptului ca, asa cum au fost facute verificarile la nivelul aparatului tehnic si la nivelul BEC, cele opt candidaturi, potrivit verificarilor, scadeau sub numarul de 200.000 de semnaturi necesare pentru a depune si inregistra candidatura.…