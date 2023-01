Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024. Intrebat daca va intra in cursa prezidentiala, in 2024, Kelemen Hunor a spus ca nu mai ia in calcul sa candideze la prezidentiale dar partidul va avea un candidat. "Eu sigur nu, eu am candidat de trei ori, am incercat, eu stiam si cand am candidat ca nu am nicio sansa, am facut-o pentru ca asta era jocul politic, trebuia sa o fac si e bina ca am facut-o.",…