- „Trebuie sa evitam acea alunecare catre retorica radicala. Din pacate, aceste voci ale radicalismului sunt din ce in ce mai auzite, atat la noi in tara, cat si in tari cu valori democratice mai bine consolidate decat ale noastre”, a declarat Ciuca, citat de News.ro.Premierul a subliniat, in context,…

- Kelemen Hunor a declarat, vineri, ca formatiunea pe care o conduce doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru 4 ani, in momentul intrarii in Coalitie. Mai mult decat atat, liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. „E ca si o bataie buna la carciuma”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost prezent la congresul UDMR, unde a subliniat faptul ca formațiunea politica trebuie sa ramana la guvernare și dupa rotativa guvernamentala. Ciuca a precizat ca scopul principal este asigurarea continuitații pentru a oferi stabilitate politica Romaniei. Totodata, Nicolae…

- Nicolae Ciuca a precizat ca analizeaza mai multe optiuni, dupa ce nu va mai fi premier din luna mai cand va avea loc rocada guvernamentala si Executivul va fi condus de liderul PSD Marcel Ciolacu. Presedintele PNL nu a exclus variata sa ocupe functia de vicepremier in noul Guvern, insa a adaugat ca…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referindu-se la viitoarea rotativa guvernamentala, ca ea va avea loc la sfarsitul lunii mai, „in liniste si asezat”. „Nu exista alta formula politica pentru ca, desi vorbim de politica, are si oleaca de aritmetica la baza, aritmetica parlamentara, care este data de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI ca nu este de acord cu o eventuala comasare a alegerilor de anul viitor, așa cum și-ar dori PNL. Vicepremierul precizeaza ca nu sunt intrunite in acest moment ”nici elementele de oportunitate, nici elementele legale și constituționale”.„Eu in principiu…

- „Este un protocol semnat de PSD-PNL care prevede schimbarea premierului, schimbarea la patru portofolii, Finante cu Justitie, Transporturi cu MIPE, secretarul general si cancelarul. Atata prevede protocolul, nu prevede schimbari in plus, nu prevede altceva”, a declarat Kelemen Hunor.„Daca se respecta…

- Rocada guvernamentala se va face, asa cum este trecuta in protocolul dintre PNL si PSD, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Nu vad niciun motiv sa nu se intample si care ar fi scuza ca nu se intampla. Exista un acord semnat intre PSD si PNL, acordul se pune in aplicare pana la sfarsitul sesiunii parlamentare,…