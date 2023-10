Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Astana se apropie de finalizarea preluarii unitații locale a Arcelor Mittal Temirtau și nu intenționeaza sa o revanda unor investitori straini, a anunțat astazi ministrul Industriei miniere, Kanat Sharlapayev, citat de Reuters.

- Cel puțin 37 de persoane, inclusiv doua femei insarcinate, au murit dupa o explozie la o rafinarie ilegala de petrol din sudul Nigeriei, au declarat marți un oficial local din cadrul forțelor de securitate și un lider comunitar, potrivit Reuters.Rafinarea ilegala este o activitate obișnuita in regiunea…

- O persoana a murit si alte doua se afla sub daramaturi, in urma unei explozii, care a avut loc miercuri, fiind provocata de acumulari de gaze, intr-o cladire rezidentiala cu mai multe etaje din orasul Balasiha, in apropiere de Moscova, scrie Reuters, care citeaza agentia de stiri controala de stat RIA,…

- Guvernul francez a facut joi apel la calm in urma mortii unui baiat de 16 ani, care, aflat pe motocicleta, s-a ciocnit cu o masina de politie pe o sosea de langa Paris si a murit, relateaza Reuters.Procurorii au declarat ca investigheaza acuzatiile politiei potrivit carora adolescentul nu a oprit…

- Un barbat in varsta de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca. Este vorba despre un civil, ci nu despre unul dintre pompierii internați in unitatea medicala. Reprezentantii spitalului spun ca barbatul de 63 de ani a fost ranit in prima explozie produsa…

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite in sistemul de canalizare din Moscova, in timp ce alte cateva persoane sunt inca date disparute dupa ce au fost surprinse de o ploaie torentiala in timpul unui tur ghidat in subteran, a anuntat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters.

- Rusia cauta soldați in alte țari: 5.000 de dolari ca sa mergi la razboi, in UcrainaReclame care ofera o plata imediata de peste 5.000 de dolari pentru inrolarea in armata rusa au inceput sa apara pe ecranele utilizatorilor de internet din Kazahstan, pe fondul escaladarii conflictului din Ucraina,…