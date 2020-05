KAUFLAD acuză: „Incidentul a fost regizat, scandalagiii aveau microfoane” Kaufland anunta ca incidentul petrecut marti in fata unui magazin propriu a fost regizat. Filmarea a fost facuta de un regizor profesionist, iar scandalagiii purtau microfoane. „Incidentul a avut loc acum doua zile si a fost regizat, cu scopul de a crea senzational, cele doua persoane purtand microfon si fiind insotite de un cameraman profesionist. Va confirmam ca agentii de paza au respectat procedurile, ce includ contactarea autoritatilor competente pentru gestionarea cazurilor de agresivitate si nerespectare a legii. Indemnam clientii sa respecte masurile de protectie la cumparaturi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

