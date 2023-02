Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec , a declarat vineri, 17 februarie, la Digi24, ca ridicarea vizelor de calatorie pentru romanii care vor sa mearga in SUA este o problema pe care statul roman trebuie sa o gestioneze „prin educatie, ajutand oamenii sa inteleaga ce este necesar…

- Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani in privinta ridicarii vizelor pentru calatoriile in Statele Unite, o chestiune care este de multi ani pe agenda bilaterala, dar care nu a inregistrat progrese, din cauza unor conditii tehnice,…

- Comisia Europeana a transmis scrisori de punere in intarziere pentru 14 state membre, printre care ai Romania, pentru nerespectarea directivelor privind reducerea mai multor poluanti atmosferici, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre amoniac, provenit din sectorul agricol. Statele vizate au la…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat luni, 23 ianuarie, la Prima News TV, ca exista foarte multi romani care cer viza pentru SUA, dar „se incapataneaza sa aplice, desi nu sunt eligibili”, fapt ce a dus anul trecut la o rata de respingere de 17%, la fel de mare ca in 2021. Condiția…

- Din anul 2023, cetațenii țarilor care beneficiaza de regimul fara vize cu UE, inclusiv cetațenii Republicii Moldova, vor trebui sa obțina o autorizație de calatorie electronica ETIAS (European Travel Information and Authorization System) pentru a intra in spațiul Schengen. Autorizația va costa de 7…

- Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a adresat o intrebare Comisiei Europene referitoare la posibilitatea instituirii unui „nou Schengen” intre Romania și Bulgaria prin instituirea unui spațiu de libera circulație.

- Orice compromis in interesul Romaniei va fi acceptat, a declarat, joi dimineata, ministrul de Interne, Lucian Bode, inainte de inceperea reuniunii Consiliului JAI, care are loc la Bruxelles si care are pe agenda aderarea tarii noastre la Schengen. „Aici toate lucrurile se negociaza, toate pot avea la…

- AUR ii solicita ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa obțina un calendar clar privind eliminarea vizelor SUA pentru cetațenii romani, in urma intrevederii cu secretarul de stat american Antony Blinken, programata sa aiba loc marți, potrivit unui comunicat transmis de formațiune. „Acest…