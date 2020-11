Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia (26 ani) a fost mereu discreta cu privire la viața ei personala. De patru ani de zile, artista traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, Edi Barbu, dar nu se afișeaza prea des in public. Ce doi locuiesc impreuna și sunt mai indragostiți ca niciodata. Pentru a-și dovedi iubirea…

- Dac-am ințeles noi corect, starea de urgența decretata in primavara din cauza epidemiei de coronavirus a avut doua scopuri majore: sa previna raspandirea rapida a contaminarilor cu SARS-CoV-2 și sa dea ceva timp instituțiilor publice - sanitare, dar nu numai - sa se pregateasca pentru ceea ce avea sa…

- Kira Hagi a fost surprinsa de SpyNews așa cum nu mulți au avut ocazia sa o vada pana acum, in compania unui tanar misterios și tare chipeș. Așa cum se poate observa in imagini, Kira și baiatul respectiv au petrecut ceva timp in mașina, la ceas de seara, discutand. Buna dispoziție a fost prezenta…

- Vine sezonul de toamna și iarna și, cu el, o noua problema: umezirea maștilor de fața. Cercetatorii atrag atenția ca o masca uda iși pierde drastic capacitatea de filtrare. Specialiștii recomanda sa avem tot timpul maști de schimb la noi.Deși a devenit comun, purtatul maștii e inca un fenomen nou nu…

- Toamna a adus pe micile ecrane un nou sezon al emisiunii ”Mireasa”, la Antena 1, iar printre concurentele care s-au inscris in competiția pentru gasirea marii iubiri se numara și Lorena Corbu, o tanara care a starnit isterie printre fani.

- Toamna fierbinte in cadrul emisiunii "Telemagazin" de la Canal 2. Realizatorii show-ului continua sa imbine utilul cu placutul si sa aduca in casele telespectatorilor cele mai utile sfaturi, invitati fenomenali, dar si buna dispozitie.

- Toamna incepe la PRIME cu drama turceasca ce a cucerit lumea intreaga. Din aceasta seara va fi difuzat serialul ”Crudul Istanbul” care ne aduce intriga, suspans și un deznodamant emoțional.