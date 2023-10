Kate Middleton impresionează într-un compleu tricotat în România. Eleganță regală și rafinament în tricotaje de la Piatra Neamț Recent, Kate Middleton a ales sa poarte un compleu tricotat in Romania. Acest costum nu numai ca i-a evidențiat silueta impecabila, ci a demonstrat și abilitatea sa de a purta cu eleganța orice tip de imbracaminte. Recent, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a atras atenția in timpul unei vizite oficiale purtand un compleu tricotat. A reușit sa impresioneze pe toata lumea cu stilul sau impecabil. Acest costum, tricotat in Romania, mai precis la Piatra Neamț, a evidențiat silueta perfecta a Ducesei, demonstrand totodata talentul ei de a purta cu eleganța orice tip de obiect vestimentar. Faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Recent, Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a purtat un compleu tricotat in timpul unei vizite oficiale și a reușit sa o impresioneze pe toata lumea cu stilul sau impecabil. Costumul a fost tricotat in Romania, mai precis la Piatra Neamț, și a evidențiat silueta perfecta a Ducesei, dar mai ales talentul…

- Prințesa de Wales a intors din nou toate privirile cu apariția sa superba. Kate Middleton a purtat recent un compleu tricotat in Romania, la Piatra Neamț. Costumul i-a pus in evidența silueta impecabila, dar talentul de a purta cu stil orice obiect vestimentar.

- Pe 11 octombrie, Kate Middleton s-a intalnit cu studenții de la Nottingham University pe care și ea a absolvit-o. Ecourile acestei vizite au ajuns pana la Piatra Neamț, fiindca Prințesa de Wales a aparut imbracata intr-un compleu tricotat la o fabrica din oraș, o afacere de familie care rezista din…

- ■ firma Augsburg exporta cu succes eleganța romaneasca ■ ”Fabrica noastra Augsburg, a lucrat acest compleu! Simt cum grația divina ne-a ajutat, dupa atat de multa daruire, munca! Mulțumesc mamei, Nadiei, intregii echipe Augsburg, pentru aceste momente! Așa cum a visat, mama…. O afacere de familie…”…

