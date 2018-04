Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos.

Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina in septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, in varsta de 4 ani, și Charlotte, in varsta de 2 ani.

Baiețelul cantarește 3,8 kilograme, iar Kensington Palace a anunțat ca atat Kate cat si nou-nascutul sunt perfect sanatoși.

Copilul este al cincilea in linia succesiunii la tron și al șaselea stranepot al reginei.