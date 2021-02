Kaspersky transmite utilizatorilor de internet mai multe sfaturi pentru ştergerea amprentei digitale Transmiterea neglijenta a informatiilor pe internet poate avea consecinte negative, deoarece informatiile se raspandesc extrem de rapid pe internet in comparatie cu lumea fizica, iar o data postate online, informatiile sunt aproape imposibil de eliminat, se mentioneaza intr-un comunicat al companiei de securitate cibernetica Kaspersky remis joi AGERPRES.



Prin urmare, masurile adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal ar trebui sa fie parte integranta a prezentei online, mai ales ca "milenialii" petrec in medie mai mult de 7 ore pe zi online, potrivit informatiilor publicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

