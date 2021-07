Karim lansează prima lui piesă “Live my dream” la care a lucrat cu Dony La sfarșit de luna iulie tanarul Karim de numai 14 ani s-a lansat in lumea muzicala cu prima sa piesa, “Live my dream”, la care a colaborat cu Dony, pe care il știți din diferite proiecte muzicale. Pentru aceasta piesa solistul a filmat și un videoclip incitant. Inca un nume iși face loc pe piața muzicala din Romania și de data acasta este vorba de un puști de 14 ani care iubește sa cante. Este vorba de Karim, un tanar ambițios, creativ, cu planuri marețe, al carui nume adevarat este Karim Ajami, un geaman nascut in București. “Prima mea piesa se numește “Live my dream” și este despre faptul ca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

