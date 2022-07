Karim Benzema a revenit cu gol la Real Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii care exploateaza LinkedIn pentru a atrage utilizatorii in scheme de investitii in criptomonede reprezinta ”o amenintare semnificativa” pentru platforma si consumatori, a declarat Sean Ragan, agentul special al FBI responsabil de birourile din San Francisco si Sacramento, California, ale…

- Atacantul francez Karim Benzema a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului 2021-2022 al Ligii Campionilor la fotbal, in care a cucerit trofeul cu Real Madrid si a fost golgheterul competitiei, cu 15 goluri, a anuntat, marti, UEFA pe site-ul sau oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul international francez Jean-Pierre Papin, castigator al Balonului de Aur in 1991, a declarat ca fotbalistul Kylian Mbappe ar trebui sa plece la Real Madrid daca acesta este “visul sau”, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lupta pentru Balonul de Aur 2021/2022 este una extrem de interesanta, iar in acest moment mare favorit este Karim Benzema, de la Real Madrid, care are un sezon de vis sub comanda lui Carlo Ancelotti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atacantul brazilian Vinicius, autorul unui hat-trick in meciul castigat de Real Madrid cu Levante (6-0), in etapa a 36-a a campionatului Spaniei, a declarat la finalul partidei ca isi doreste ca francezul Karim Benzema sa castige lupta pentru trofeul "Balonul de Aur", informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Atacantul francez Karim Benzema a inscris joi al 323-lea sau gol in tricoul echipei Real Madrid, in meciul castigat pe teren propriu, cu scorul de 6-0, in fata formatiei Levante, egalandu-l astfel pe Raul Gonzalez, ocupantul locului secund in clasamentul istoric al golgheterilor clubului de fotbal…

- Un inalt functionar albanez este arestat in prezent in tara sa, fiind acuzat de jefuirea locuintei internationalului francez Karim Benzema, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, informeaza presa spaniola, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atacantul francez al echipei Real Madrid, Karim Benzema, a depus plangere pentru defaimare impotriva unui militant de extrema dreapta care a postat doua mesaje despre el pe Twitter in 2020, informeaza L’Equipe, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…