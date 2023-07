Stiri pe aceeasi tema

- Szava Bernadett si Gaspar Andrei Mihai, sportivi ai clubului CS Juvenes, impreuna cu antrenoarea lor, Kiss Ibolya Noemi, se pregatesc zilele acestea pentru cea mai importanta deplasare din acest an, Campionatul Mondial de karate WUKF, programat intre 13-16 iulie la Dundee, in Scoția. Le uram succes!…

- Dupa introducerea GDPR, legislația care are legatura cu protecția datelor persoanle, s-au intalnit multe situații in care autoritațile locale interpreteaza in mod absurd aceste prevederi și fara sa mai țina cont de nimic, emit documente nevalabile, care conțin doar literele de inceput ale numelui și…

- Turdeanca Daria Cocan a fost convocat la lotul național U-17, pentru participarea la Campionatul Balcanic și Campionatul European. Competiția va incepe astazi și va ține pana pe 6 iulie. Campionatul Balcanic se va desfașura in localitatea Vrnjacka Banja din Serbia. Naționala noastra face parte din grupa…

- Ansamblurile Casei de Cultura Turda au participat la un concurs de profil desfașurat la Oradea in luna iunie. Competiția intitulata „Vara Artiștilor” a adus turdenilor rezultate deosebite, doua locuri 1 și Trofeul Festivalului. „Ne mandrim cu rezultatele deosebite pe care ansamblurile Casei de Cultura…

- Doua echipe de la clubul Leii Campia Turzii au participat sambata 10 iunie la un turneu de rugby 7 pentru regiunea Transilvania, care a fost dedicat juniorilor U14 și care s-a desfașurat pe Arena Zimbrilor din Baia Mare. Competiția a fost organizata de catre CSM Baia Mare, iar la aceasta au participat…

- Lorena Rațiu, eleva a Școlii Gimnaziale Teodor Murașanu Turda iși trece in palmares un nou trofeu. Lorena Rațiu, eleva in clasa a III a A la Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu” Turda a caștigat din nou locul I la Sebeș și anume, Cupa ,,Ograda cu struți’’. Competiția a avut loc in perioada 27-28 mai…

- Loredana Toma a ridicat 110 kg pentru prima medalie de aur, cea de la stilul smuls; a urmat medalia de aur la stilul aruncat, cu 130 de kg si aurul de la total – 240 kg.Loredana Toma (27 de ani) se afla la a saptea medalie de aur cucerita in cariera la Campionatele Europene.In decembrie 2022, Loredana…