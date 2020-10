Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut…

- Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anuntat ca a purtat "discutii constructive separate" cu omologii sai din Armenia si Azerbaidjan pe fondul luptelor ce au loc in disputata regiune Nagorno-Karabah, in timp ce Rusia a criticat sprijinul promis de Turcia Azerbaidjanului in conflict, relateaza…

- CHIȘINAU, 14 sept - Sputnik. Președintele Federație Ruse Vladimir Putin și liderul de la Minsk Aleksandr Lukașenko poarta discuții astazi in cadrul unei intrevederi care are loc la Soci. Cei doi oficiali urmeaza sa vorbeasca despre dezvoltarea relațiilor ruso-belaruse. "Vladimir Putin se va…

- Rusia a dat asigurari miercuri, prin ministrul sau de externe Serghei Lavrov, ca nu va permite nimanui sa-i ''smulga'' Belarusul si a acuzat din nou Occidentul ca incearca sa destabilizeze aceasta tara afectata de manifestatii de protest dupa realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat miercuri ceea ce el a numit amestecul fortelor straine in Belarus si a acuzat NATO si Uniunea Europeana ca fac declaratii ''distructive'' in legatura cu criza politica din aceasta tara, transmite Reuters. Seful diplomatiei ruse s-a…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat marti Rusia impotriva unor noi consecinte daca o instanta germana va decide ca statul rus a fost complice la presupusa asasinare comandata a unui cetatean georgian la Berlin anul trecut, potrivit DPA. 'In cazul in care vor exista astfel…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…