Kabulul nu eliberează cei 600 de deținuți de insurgenți Kabulul a hotarat sa nu elibereze aproximativ 600 de detinuti talibani, a caror eliberare este ceruta de insurgenti, din cauza ca ii considera ”prea periculosi”, au anuntat miercuri oficiali afgani, ceea ce anunta o noua intarziere in lansarea unor negocieri de pace interafgane, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acesti 597 de detinuti ”implicati in crime, jafuri armate, contrabanda” sunt ”prea periculosi sa fie eliberati”, a declarat miercuri pentru AFP o sursa guvernamentala. Printre ei se afla ”combatanti straini”, a precizat sursa citata. ”Suntem pregatiti pentru pace… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

