- Noul coronavirus a ucis peste 2.500 de persoane in Italia, iar rubrica de decese din ziarul local se intinde pe 10 pagini, fapt comparat de editorul-sef cu un verirabil "jurnal de front", anunta A1.ro. Slujbele de inmormantare si doliul se oficiaza tot in izolare, cu un singur preot, iar rudele…

- Un cunoscut medic din Romania vine cu explicații privind situația din Italia, unde coronavirusul face prapad. Prof. Dr. Olga Simionescu, șeful clinicii Dermatologie 1, Spitalul Clinic Colentina, a vorbit despre situația drastica din Italia cauzata de epidemia de COVID-19 și spune ca izolarea Lombardiei…

- Un document al Departamentului de Protectie Civila al regiunii italiene Piemont, una dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus, noteaza urmatoarele: "Criteriile pentru internarea in sectiile de terapie intensiva, in cazuri de urgenta, trebuie sa includa varsta sub 80 de ani si un scor in…

- Regiunea italiana Lombardia nu mai are niciun pat disponibil in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor. Din acest motiv, medicii au cerut sprijinul colegilor din sud, informeaza palermo.repubblica.it.Astfel, doi pacienți aflați in stare grava, unul in varsta de 61 de ani, iar celalalt de 62 de…

- Italia a devenit epicentrul european al Covid-19, virusul care se raspandește rapid in peninsula, noi țari precum Elveția, Austria și Croația raportand imbolnaviri. In Italia trei persoane in varsta de 80 de ani au murit marți, toate fiind din regiunea Lombardia, cea mai afectata de apariția coronavirusului…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Masuri luate de autoritatile romane Toate persoanele care sosesc în România din localitatile afectate de coronavirus în nordul Italiei vor intra în carantina timp de 14 zile. Decizia a fost luata de Ministerul Sanatatii si se aplica acelor care au calatorit în…

- Pasagerii care ajung pe Aeroportul Henri Coanda, din zonele italiene cu focar de coronavirus, sunt primiți conform noilor proceduri adoptate de autoritațile romane. Vor completa un chestionar in care trebuie sa-și menționeze și datele de contact și vor fi supuși unui control medical de rutina.Toți cei…