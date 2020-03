Ion Cristoiu spune ca este foarte important modul in care ne raportam la intreaga situația generata de pandemie, pentru ca se poate ajunge la o psihoza generalizata. “Paranoia a luat amploare.Un specialist a spus ca e in praful din covoare”, a spus jurnalistul in emisiunea Gandurile lui Cristoiu.

Redam idelile principale:

- Noi mai avem puțin și vom innebuni de spaima masurilor de precauție

- La magazin este casierița, fara masca, prin fața ei trec 1.000 de persoane care sunt la minimum jumatate de metru pentru ca trebuie sa puna toți cardul. Nu am auzit pana acum ca au…