- In direct la GSP LIVE, Dumitru Dragomir a comentat victoria obținuta de FCSB cu Universitatea Craiova, 1-0. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal crede ca FCSB ar trebui sa aiba prima șansa in ultima etapa, cu CFR Cluj, dar crede ca jucatorii de la formația roș-albastra ar putea claca din…

- Ionuț Rada (39 de ani), fost campion in 2012 cu CFR Cluj, și Narcis Raducan (47) au vorbit pentru GSP.ro despre lupta la titlu. Din ecuațe nu a ieșita nici CS Universitatea Craiova, dar cei doi foști fotbaliști considera ca echipa lui Reghecampf nu are forța sa se bata cu cele doua echipe și sa le „fure”…

- CS Universitatea Craiova a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2, prin reușita semnata de Ante Roguljic, in al șaselea minut al prelungirilor. Cu acest succes, oltenii pot relansa lupta la titlu. Intr-un meci electizant pe „Ion Oblemenco” in care Craiova a deschis scorul, apoi CFR a intors rezultatul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a fost foarte bucuros pentru victoria obținuta duminica seara, 3-2 cu CFR Cluj , pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta a preciazat ca meciul a fost frumos, in care alb-albaștrii au marcat și și-au creat multe ocazii. Reghe a considera…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, pune sub semnul intrebarii victoria reușita de Universitatea Craiova pe Arena Naționala, 2-0. Oltenii au plecat cu toate punctele de pe Arena Naționala, dupa ce au beneficiat de un penalty controversat din acordat de Feșnic, au fost dominați teritorial…

- Universitatea Craiova a debutat cu dreptul in play-off, reușind sa se impuna categoric, scor 3-0, in fața celor de la FC Argeș. Oltenii au deschis scorul in prima repriza, prin Gustavo, iar pana la ultimul fluier, Roguljic și Baiaram au stabilit scorul final al intalnirii. Cel din urma a intrat insa…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita pe teren propriu in fața celor de la Chindia Targoviște, scor 1-0, iar gruparea din Banie a urcat, cel puțin provizoriu, pe locul trei și și-a asigurat in mare masura prezența in play-off. Gustavo a marcat unicul gol al jocului de pe ”Ion Oblemenco”, […] Articolul…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, și fundașul Bradley Diallo au prefațat partida cu Univesitatea Craiova, programata luni, de la ora 19.55, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Atat tehnicianul italian, cat și elevul sau au subliniat ideea ca vor sa caștige acest derbi al Baniei și ca iși doresc…