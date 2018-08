Jurnalişti arestaţi la Minsk Doi jurnalisti de la site-ul de stiri Tut.By si un jurnalist al agentiei BelaPAN au fost incarcerati, a declarat Comisia de ancheta din Belarus intr-un comunicat.



Potrivit aceleiasi surse, cele doua mijloace de informare sunt suspectate ca s-au conectat la serviciile agentiei de presa BelTA, controlata de stat, fara sa plateasca pentru a avea acces la informatii.



Daca vor fi gasiti vinovati, cei trei jurnalisti risca pana la doi ani de inchisoare si interzicerea temporara de a-si exercita profesia, conform legii din Belarus, potrivit Agerpres.



