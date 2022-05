Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Mama unei eleve din Iași, care a participat la Olimpiada Artelor, etapa naționala, a reclamat pe Facebook condițiile mizere in care a locuit aceasta la internatul Liceului „Henri Coanda”. „Mergi cu trenul aproape 18 ore ca sa participi la marea olimpiada romaneasca. Ajungi obosit și infrigurat la cazare…

- Sarbatoarea pascala, care aduce in fiecare am pace și lumina in sufletele creștinilor, e marcata de artista Dorothea Hirjoi cu un demers plastic special, intitulat „Regasirea unitații”, care va avea vernisajul joi, 14 aprilie, ora 18:00, la galeria Pygmalion de pe strada Augustin Pacha nr. 8. „In aceste…

- „O sa auziți multe zilele astea despre certificate de emisii la Colterm. Multe atacuri, dezinformari și minciuni. Puțini dintre cei care vorbesc despre aceasta problema o fac din grija pentru oraș”, scria pe Facebook Dominic Fritz, vineri, la cateva ore dupa ce DNA Timișoara a perchiziționat biroul…

- Un crater in asfalt aparut pe Bulevardul Stan Vidrighin (Calea Buziașului), chiar la trecerea de pietoni aflata in apropiere de autogara Normandia, i-a stricat ziua unei timișorence. Groapa s-a umplut cu apa de ploaie, astfel ca o mașina a stropit-o din cap pana in picioare pe aceasta cand intenționa…

- Fundația Art Encounters deschide joi, 24 martie, la sediul de pe bdul Take Ionescu nr. 46 C (mansarda casei ISHO), expoziția „La marginea lumii / At the edge of the world”, care marcheaza inceputul unui nou proiect, intitulat „ART-UP”, axat pe noi producții de arta, pe susținerea cercetarii artistice…

- Luna martie devine un tur de forta de succes pentru baschetbalistii alb-violeti. SCM OHMA Timisoara a ajuns astazi la un sir de sase succese consecutive dupa victoria palpitanta cu CSU Sibiu, acasa, scor 73-69. Banatenii au cedat strans primul sfert: 17-19, dar au avut +6 la pauza dupa un sfert 2 superior.…

- In 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei, la ora 13, la centrul educațional Aquapic, de la Uzina de Apa Industriala din Timișoara, pe strada Frederic Mistral nr. 1, se deschide o expoziție inedita, de arhitectura de interior și design grafic. Cuprinzand o selecție de lucrari ale studenților din anul terminal…