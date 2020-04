Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank a amanat ratele pentru peste 25.000 de clienti persoane fizice cu credite, in contextul impactului pandemiei de COVID19. Recomandarea bancii pentru clienții sai este sa nu ia decizii financiare pripite si sa nu se supuna la șocuri, nici acum si nici in viitorul apropiat. Noua luni in…

- Dupa ce zilele trecute am prezentat firme mai mari, cu zeci și sute de angajați, astazi aratam prin ce situații trece o firma mai mica din Craiova. O firma a carei activitate a fost afectata parțial de ordonanța militara privind sistarea activitații unitaților cu activitate de bar și/sau restaurant,…

- Aproximativ 600 de apeluri au fost primite la numarul de telefon 021.9970, in prima saptamana de functionare. Oamenii au solicitat informatii privind procedura prin care pot primi ajutor la procurarea cumparaturilor de alimente de baza si medicamente, iar unii dintre ei au cautat o voce calda si o incurajare…

- Angajații unei firme de servicii funerare din Targu-Jiu fac cumparaturi gratuit, pentru localnicii din județul Gorj, care stau in casa in timpul epidemiei de coronavirus, potrivit Mediafax.Persoanele din județul Gorj, care stau acasa de teama virusului mortal, in special varstnicii și oamenii…

- Centrul comercial Baneasa Shopping City anunța ca isi va intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-si proteja atat clientii si retailerii, precum si angajatii de raspandirea coronavirusului. Raman deschise hypermarketul Carrefour, care va avea program ca si pana acum, intre…

- Baneasa Shopping City anunța suspendarea temporara a activitații comerciale pentru a proteja comunitatea, clienții, retailerii precum și angajații de raspandirea COVID-19. „Baneasa Shopping City considera ca este de datoria sa sa protejeze comunitatea, clienții, retailerii precum și angajații care iși…

- Ministrul Muncii a folosit hashtag-ul #somajtehnic in postarea sa, indicand astfel ca masurile de sprijin ii vor viza pe angajatii care intra in somaj tehnic."Vreau sa stie toti partenerii nostri ca am citit toate adresele, toate sugestiile, toate solicitarile primite. Primele masuri vor fi luate foarte…

- "Am adoptat un decret pentru a opri aceasta urgenta. Obiectivul este protejarea sanatatii italienilor, care este cel mai important lucru pentru noi", a anuntat prim-ministrul Giuseppe Conte, dupa intalnire. Premierul Italian a explicat ca este vorba despre 10 localitati din provincia Lodi…