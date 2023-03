Stiri pe aceeasi tema

- O tanara actrița i-a cucerit pe jurații iUmor cu felul in care și-a construit numarul pentru audițiile sezonului 14! Timp de cateva zile, ea s-a prefacut ca face parte din staff-ul emisiunii și a aflat informații noi despre Delia, Catalin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo.Concurenta i-a luat la roast dupa…

- Maria Grosu s-a calificat direct in finala sezonului 14 iUmor. Delia Matache a fost impresionata de numarul concurentei in show-ul de la Antena 1. Cel de-al treilea episod de audiții iUmor a fost presarat cu surprize de tot felul, atat pe scena, cat și in backstage și holding, unde magicianul Robert…

- Artiști și magicieni din strainatate sau din țara, dar si oameni simpli sau comedianți și-au propus sa-i faca pe Delia, Catalin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo sa rada și au pregatit numere senzaționale pentru cel de-al treilea episod de audiții „iUmor”. Printre ei se numara și Maria Grosu, o tanara actrița,…

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1 invitat special la iUmor va fi Raul Gheba, care il va lua la roast pe Cheloo. Reacția rapperului a fost una total neașteptata. Invitat special in cadrul celei de-a doua ediții de audiții iUmor, Raul Gheba va face senzație cu numarul de stand-up pregatit. Comediantul…

- Premiera celui de-al 14-lea sezon iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a dus in fata celor patru jurati, Nelu Cortea, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonati la canalul de YouTube revine cu cel de-al 14-lea sezon, incepand din 11 februarie, de la 20:00, la Antena 1.Noul sezon vine cu o multime de surprize, printre care si o noua formula de juriu. Nelu Cortea si Catalin Bordea li se alatura…

- „iUmor” revine cu cel de-al 14-lea sezon, incepand din 11 februarie, de la 20:00, la Antena 1. Noul sezon vine cu o multime de surprize, printre care si o noua formula de juriu. Nelu Cortea si Catalin Bordea li se alatura Deliei si lui Cheloo in cautarea celui mai amuzant concurent. Terapia prin comedie,…