- Nou promovata timiseana din Liga 2 a disputat ieri, la Bazosu Vechi, al treilea test al verii. CSC Dumbravita a trecut, nu fara emotii, de divizionara „D” Unirea Sannicolau Mare, scor 5-4, dupa ce alb-verzii au avut avantaj de trei goluri la pauza. Echipa pregatita de Cosmin Stan are si trei absente…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- CSC Dumbravita a inceput pozitiv testele verii. Dupa aflarea faptului ca au obtinut si certificarea pentru Liga 2, alb-verzii au trecut cu 5-1 de UTA U19, intr-un joc disputate pe terenul natural de la „Motorul” (Arad). Scorul a fost mai strans la pauza, 2-1, prin golurile lui Denis Bickling (min. 10)…

- CSC Dumbravita a sunat adunarea ieri seara cu 25 de nume. Au fost si multe noutati in materie de jucatori care vor cu alb-verzii in „B. Acestia ar urma sa semneze contracte in perioada urmatoare. Sapte jucatori care nu au facut parte in primavara din lotul dumbravitenilor au fost ieri la reunire: Robert…

- Cea mai noua divizionara secunda din Banat, CSC Dumbravita se va reuni pe 4 iulie, nu fara noutati. Pana acum alb-verzii au anuntat patru despartiri, dar si asteapta un numar notabil de jucatori noi. Echipa timiseana pregatita de Cosmin Stan nu va mai continua colaborarea cu jucatorii Goran Paunchici,…

- In atenția consilierilor locali trebuia sa se afle azi proiectul de hotarare privind prelungirea contractului de exploatare a carierei Taul Roșu de catre cei de la Romcim SA. Proiectul propune un nou interval de exploatare, de nu mai puțin de 20 de ani, insa locuitorii din Ferneziu sunt extrem de nemulțumiți…

- Dumbravița este campioana Vestului. Impotriva tuturor pronosticurilor, echipa de la Padurea Verde promoveaza in liga secunda. Dupa un sezon istoric. Caștigatoare in C8, echipa admirabilului Cosmin Stan a trecut in primul tur al barajului, de Deva, iar apoi in marea finala de Reșița, o echipa mult prea…

