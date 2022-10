Juniorii de Under 17 şi Under 19 s-au calificat în play-off-ul Campionatului Naţional Performanta remarcabila pentru juniorii brasoveni, atat cei de Under 17 cat si cei de Under 19 s-au calificat in calificat in play-off-ul Campionatului National. In etapa de duminica s-au intors de la Medias cu o victorie din cele doua meciuri disputate. Juniorii de Under 17 si Under 19 de la FC Brasov s-au deplasat, duminica, la Medias, unde au intalnit echipa locala ACS Medias 2022. Dupa jocuri bune, stegarii s-au intors cu o victorie la U17, si din pacate, un esec la U19. Juniorii “mici”, condusi de pe banca de Liviu Dirstar, s-au impus categoric, scor 3-0, in fata mediesenilor. Golurile stegarilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

