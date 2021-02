Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a criticat, luni, decizia succesoarei sale, Ursula von der Leyen, de a institui un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene, relateaza politico.eu. ''Noi de fapt nu am avut in Europa experiente pozitive cu restrictiile asupra exporturilor'', a declarat Juncker, in cadrul unei videoconferinte organizate de reprezentanta landului german Baden-Wurttemberg. "La inceputul crizei cauzate de pandemie, unele tari au luat decizia de neinteles de a nu exporta material medical.…