- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte de la Londra, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media. Partenera lui Assange și mama a doi copii, Stella Moris a postat…

- Salinas a ajuns cunoscuta internațional grație telenovelelor "Maria la del Barrio" ("Sarmana Maria") si "Maria Mercedes".Decesul survine dupa mai multe saptamani de spitalizare, in urma unui accident vascular cerebral, a informat familia sa, intr-un comunicat."Cu durere profunda, va informam ca actrita…

- In 4 ianuarie, un judecator de district londonez decisese ca Assange, in varsta de 50 de ani, nu trebuie extradat in SUA, deoarece exista riscul sa se sinucida in inchisoare. Sentinta a fost atacata cu apel de catre Statele Unite.Judecatorul Timothy Holroyde, care a dat verdictul in apel, a afirmat…

- Cati Simionescu a avut parte de o incercare extrem de grea in viața ei, in urma cu cateva saptamani. A suferit un accident vascular cerebral și de atunci viața ei s-a schimbat radical. Lucrurile au fost destul de grave, insa a mers imediat și s-a tratat la una dintre cele mai bune clinici, din Turcia.…

- Dupa nici trei luni de la moartea nepotului sau, Sharon Stone le cere iar fanilor ei sa se roge pentru un membru al familiei sale. De data aceasta este vorba despre mama celebrei actrițe, Dorothy Stone, care a suferit un alt accident vascular cerebral.