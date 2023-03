Stiri pe aceeasi tema

- Nu reușim sa urcam peste locul 25 in topul coeficienților cupelor europene și suntem in pericol sa fim depașiți și de Polonia, care are echipa in „sferturile” Conference. Peste noi se afla deja Cipru, Israel, Ungaria sau Norvegia, care sunt mai slab cotate decat e in acest moment Liga 1. Serbia și Cehia…

- Federația Internaționala de Teqball (FITEQ) a dat publicitații clasamentul general al punctelor obținute dupa disputarea a doua turnee de calificare pentru proba de Teqball, de la Jocurile Europene, ediția 2023, Cracovia, Polonia. Romania se situeaza pe poziția a II-a, cu 35152 de puncte, dupa Ungaria.…

- Rugby Europe a anunțat programul semifinalelor ediției 2023 a Rugby Europe Championship. Romania va intalni Georgia, in deplasare, pe 5 martie, ora 14:00 (ora Romaniei). Meciul va avea loc la Tbilisi. Din 2002, caștigatoarea meciurilor Georgia – Romania primește Cupa Antim Ivireanul. Este numit dupa…

- “Odata cu finalizarea construcției Turkstream 2 in Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, in primavara/vara anului 2021 ne-am gandit sa transformam Coridorul Transbalcanic.…

- “Odata cu finalizarea construcției Turkstream 2 in Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, in primavara/vara anului 2021 ne-am gandit sa transformam Coridorul Transbalcanic.…

- Nationala Romaniei U21 a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru, Armenia la tragerea la sorti de la Nyon a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025, gazduit de Slovacia, informeaza FRF . Romania s-a aflat in prima urna valorica la tragerea la…

- In anul 2022, Poliția de Frontiera a oprit o cantitate enorma de deșeuri provenind din țari din Uniunea Europeana. Este vorba de 17 state UE (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Austria, Ungaria, Elvetia, Olanda, Serbia, Italia, Suedia, Danemarca, Franta,…

- Afacerea cu traficanți de persoane este in floare in Serbia și Ungaria. Sunt dezvaluirile facute de presa de la Viena, care ii da o palma cancelarului Karl Nehammer care ne-a refuzat intrarea in Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…