Stiri pe aceeasi tema

- Suceveanul Lucian Bicsi a caștigat recent, impreuna cu alți doi studenți la Facultatea de Matematica și Informatica din București, Theodor Moroianu și Livia Magureanu, medalia cu argint la Concursul Internațional de Informatica care s-a desfașurat la Moscova. Romanii au trecut prin mai multe etape ...

- Judocanul moldovean Denis Vieru a caștigat Grand Prix-ul de la Zagreb dupa ce a repurtat 4 victorii in categoria 66 kg, cu finlandezul Luukas Saha, sarbul Strahinja Buncic, spaniolul Daniel Perez Roman și rusul Abdula Abdulzhalilov.

- Judocanul moldovean Denis Vieru a ciștigat Marele Premiu de la Zagreb (Croația). Despre aceasta a anunțat vineri Federația de Judo din Republica Moldova. El a ciștigat 4 victorii in categoria de greutate de pina la 66 kg. El a reușit sa-l invinga pe reprezentantul Finlandiei, Lukas Saha, pe sirbul Strahinje…

- Ministrul Tineretului si Sportului din Romania, Ciclistul Eduard Novak, a cucerit medalia de argint in proba de urmarire individuala pe 4.000 m (categoria C4), vineri, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Novak a fost invins in finala pentru medalia de aur de slovacul Jozef Metelka, in ciuda unui start…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a caștigat, vineri, medalia de argint la Jocurile Paralimpice. Anuntul a fost facut vineri, pe pagina sa de Facebook. Vineri dimineata, ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat ca s-a calificat in finala cursei de urmarire individuala de 4.000 de…

- Ciclistul Eduard Novak, actualul ministru al Tineretului si Sportului din guvernul Cițu, a caștigat medalia de argint la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Eduard Novak a obținut medalia de argint in proba de...

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a castigat, medalia de argint in cursa de urmarire individuala de 4000 m de la Tokyo si aduce astfel prima medalie lotului paralimpic roman, potrivit G4media. Eduard Novak a fost invins in finala pentru medalia de aur de Jozef Metelka, principalul sau…

- Judocanul moldovean Dorin Goțonoaga s-a clasat pe podium la Cupa Europei desfașurata la Orenburg, Rusia. Compatriotul nostru a cucerit medalia de bronz in concursul categoriei de pana la 81 de kilograme.