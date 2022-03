Judetul Constanta: O persoana ranita intr-un accident la intrare in localitatea Seimenii mici

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la intrare in localitatea Ciobanu.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare In localitatea Ciobanu din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat intr un gard.…

- Un accident rutier a avut loc astazi la intrare in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta evenimentul rutier a avut loc la intrare in municipiul Constanta dinspre Ovidiu, in zona Dedeman. Din primele informatii doua…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta evenimentul rutier a avut loc pe strada Principala din localitatea Lumina. Din primele informatii un pieton…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara 31 ianuarie 2022 . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii evenimentul rutier a avut loc in apropiere de localitatea Chirnogeni, judetul Constanta.Doua autoturisme au fost…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata n.r. 25 ianuarie 2022 pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta un pieton a fost lovit de un autoturism. Din primele informatii victima este…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata nr 20 ianuarie la iesire din localitatea Satu Nou, judetul Constanta spre Cernavoda. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta in accident au fost implicate un autoturism si un autobuz. Din…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Lumina, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta in accident au fost implicate un autoturism si o caruta. Din primele informatii o persoana a fost ranita,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta o persoana a fost ranita. Din primele informatii victima, un pieton, este constienta.Evenimentul rutier…