Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor a obținut la Alegerile Parlamentare de duminica, 6 decembrie 2020, 2 mandate de senator și 1 mandat de deputat. Oficial, rezultatul a fost posibil grație unui procent de 11,9% din voturile ialomițenilor pentru Camera Deputaților și 12,8% din voturile pentru Senat. In…

- Partidul National Liberal a castigat alegerile in judetul Alba atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, obtinand un scor de 36%, pe locul doi s-a clasat PSD, iar Alianta USR-Plus are doua procente peste Alianta pentru Unirea Romanilor. Potrivit Biroului Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- PNL a câstigat alegerile parlamentare 2020 în judetul Constanta, obtinând cu doar 6.677 de voturi mai mult decât PSD. Alianta pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul al patrulea, dupa AUR.Potrivit datelor de la Biroul Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este marea surpriza a algerilor parlamentare de astazi. Conform tuturor estimarilor, va trece pragul electoral și va intra in parlament. George Simion (34 de ani), președintele partidului, este cunoscut in fenomenul „ultras” din țara. Exit-poll-ul Avangarde,…

- Biroul Electoral Central a decis, in sedinta de duminica, acreditarea SC Megatronic World Productions SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 6 decembrie. In aceeasi sedinta, BEC a respins mai multe contestatii formulate de:…

- Coordonatorul PRO Romania Constanta, Mircea Dobre si secretarul general adjunct, Razvan Filipescu, deschid listele pentru alegerile parlamentare la Camera Deputatilor, respectiv, Senatul Romaniei.PRO Romania va inregistra candidaturile la Biroul Electoral Judetean Constanta, la ora 14:30. Lista de candidati…

- Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor. Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru Senat si…