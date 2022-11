Județul Botoșani a fost plasat sub COD GALBEN de ninsori Județul Botoșani a fost plasat sub COD GALBEN de ninsori Județul Botoșani se afla sub o atenționare meteo tip cod galben de ninsori, de la miezul nopții pana maine dimineața, la ora 10:00. Meteorologii spun ca, pe alocuri, stratul de zapada va depași 10 cm. Trecator, vor fi precipitații mixte și se va depune polei. Daca sunteți nevoiți sa porniți la drum, informați-va despre condițiile […] Citește Județul Botoșani a fost plasat sub COD GALBEN de ninsori in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

