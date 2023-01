Judecătorul Tudoran și-a ridicat o casă cu etaj în Sectorul 1 fără nici o autorizație Fostul judecator al Curții de Apel București, Corneliu Bogdan Ion Tudoran, și-a ridicat casa in sectorul 1 al Capitalei fara autorizație de construire, fara facturi de lucrari și cu muncitori aduși „la negru” de la firme ale persoanelor din cercul de apropiați. In urma dezvaluirilor aparute in presa, Poliția Locala a Sectorului 1 (Disciplina in construcții) a demarat o ancheta, care a confirmat ca judecatorul a incalcat legea in mod grosolan. Pentru a nu fi acuzat de fals in declarații, Corneliu Bogdan Ion Tudoran, platit cu bani grei sa vegheze la respectarea legii, a recunoscut cu seninatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

