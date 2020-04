Judecătorii orădeni au dispus eliberarea unui infractor periculos! Motivul este incredibil Un barbat din Dambovița, care era cautat de autoritațile din Austria, fiind suspect pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor a fost eliberat de catre judecatorii de la Curtea de Apel Oradea , pe motiv ca acesta nu poate sta in arest, o perioada nelimitata de timp, pana cand autoritațile austriece ar putea sa vina dupa el. Adinel Ciuciuc a fost eliberat și e foarte posibil ca acesta sa dispara fara urma. Barbatul este acuzat ca, in cursul lunii ianuarie 2020, a atacat cu un cuțit o alta persoana, pe care a lovit-o de mai multe ori in zona feței , cu intenția declarata de a o ucide. In… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

