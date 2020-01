Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti suspenda pe perioada nedeterminata activitatea de judecata, cu exceptia masurilor preventive si a cauzelor urgente in materie civila, avand in vedere iminenta abrogare a dispozitiilor legate de pensia de serviciu pentru judecatori.Adunarea Generala a Judecatorilor Tribunalului…

- Adunarea Generala a judecatorilor Curtii de Apel Timisoara (CAT), intrunita marti, a decis suspendarea activitatii, cu exceptia urgentelor, incepand de miercuri, pana la retragerea sau respingerea proiectului privind abrogarea pensiei de serviciu a magistratilor. "Adunarea Generala a CAT,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, sa isi suspende activitatea, in urma unei Adunari Generale in care judecatorii au apreciat ca iminenta abrogare a pensiilor de serviciu este de natura a afecta independenta magistratilor. Aceeasi decizie a fost luata si de judecatorii Tribunalului Bucuresti.…

- Adunarea Generala a Curtii de Apel Timisoara, intrunita astazi, a decis ca proiectul legislativ de abrogare a pensiilor de serviciu cuvenite... The post De maine, judecatorii din Timișoara vor intrerupe activitatea in instanțe appeared first on Renasterea banateana .

- Tribunalul Iasi isi suspenda activitatea, incepand cu data de 27 ianuarie, ca raspuns impotriva initiativei legislative de abrogare a pensiilor de serviciu pentru magistrati. Judecatorii spun ca vor solutiona doar dosarele urgente. Comunicatul oficial: Adunarea Generala a Judecatorilor Tribunalului…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului București s-a intrunit, miercuri, iar in urma discuțiilor s-a decis ca, in cazul in care proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților va fi adoptat, va fi suspendata judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente.Adunarea…

