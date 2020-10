Judecătorii au decis ILEGALĂ închiderea localităților dintr-o mare țară din UE! Locuitorii din Madrid sunt liberi sa circule pe unde vor. Magistrații Curtii Supreme din Spania​ au hotarat ca inchiderea capitalei si a altor 9 orașe din regiune este ​ilegala si au suspendat Ordinul ministrului Sanatatii privind restrictiile. Incertitudinea, dar si ingrijorarea au luat din nou amploare, mai ales ca numarul de infectari continua sa creasca. […] Sursa articolului: Judecatorii au... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

