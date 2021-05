Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a decis, astazi, prelungirea controlului judiciar pentru Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA. Va reamintim ca prietenul de chefuri al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu este inculpat pentru savarșirea a doua infracțiuni de șantaj. Dosarul…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…

- Investigația PRESSALERT.ro despre apartamentul secret din București al lui Ioan Nasleu, fostul directorul general al Piețe SA, prietenul și omul de incredere al lui Nicolae Robu, l-a readus in prim plan pe Ionuț Gaița, cel devenit celebru cand a imprumutat cu 200.000 euro ACS Poli, echipa de suflet…

- Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA, a fost adus astazi la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara, unde este audiat de procurorul de caz in dosarul de șantaj la adresa PRESSALERT.ro și deBanat.ro. Intampinat de jurnaliști, acesta a strigat ca „va intra in analele istoriei”. „Pentru un mesaj…

- Ionut Nasleu a fost retinut pe Aeroportul Otopeni miercuri seara, cand voia sa plece din tara, relateaza presa locala, care precizeaza ca acesta este vizat intr-un dosar de amenintare si santaj deschis ca urmare a plangerii depuse de jurnalistul Dragos Bota si de sotia acestuia, Iulia Bota. BANI mai…

- Consiliu de Administrație al Piețe SA a convocat, astazi, la ora 10,00, in plin scandal al razboiului dintre primarul Dominic Fritz și directorul general Ioan Nasleu și pe fondul dezvaluirilor din ultimele zile facute de PRESSALERT.ro despre abuzurile comise de cel care chefuia cu interlopii din gruparea…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta.Loredana I., de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate, ramane sub control judiciar Decizia a fost luata de Judecatoria Constanta si poate fi contestata la Tribunalul Constanta. Oficial de la instanta…