Judecătoria Ploieşti – instanţă pilot cu cinci asistenţi de judecător Violeta Stoica Cu o medie de 998,8 dosare repartizate unui judecator, Judecatoria Ploiești se afla printre instanțele din Romania cu o incarcatura extrem de mare rezultata din cauzele aflate pe rol in cursul anului 2020. Cu toate acestea, cel puțin in cursul urmatorilor aproape doi ani, mai precis pe parcursul urmatoarelor 21 de luni, cinci magistrați de la Judecatoria Ploiești vor avea asistenți care ii vor ajuta in multe situații stabilite in activitațile unui proiect cu finanțare externa. La finalul anului trecut, 62 de candidați s-au inscris la concursul pentru ocuparea celor cinci posturi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

