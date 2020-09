Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Pitești, judecatoarea Catalina Marilena Vilau, i-a informat marți, 22 septembrie, pe cei noua colegi din biroul electoral ca inca de vineri (!) a fost confirmata pozitiv la Covid. Asta, deși conform Legii starii de alerta, in momentul in care afli…

- Organizatorii turneului de la Roland-Garros au anuntat, luni, ca au retras de pe tabloul calificarilor feminine o jucatoare care a fost testata pozitiv cu Covid-19, informeaza News.ro."In confomitate cu protocolul sanitar, aceasta jucatoare a fost exclusa de pe tabelul calificarilor si va…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost inregistrate 13 cazuri noi de CoVid-19, printre acestea regasindu-se un asistent medical și un ambulanțier, ambii din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud și un cadru didactic din Bistrița. De asemenea, un pacient a decedat,…

- Nu mai puțin de 9 beneficiari și 5 angajați ai Caminului pentru Varstnici aparținand Primariei se afla in spital sau in izolare dupa ce au fost confirmați cu noul virus. „Rezultatele testarii au venit vineri (14 aug., n.r.). Colegii mei, dar și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un angajat al Primariei Carei a fost testat pozitiv pentru coronavirus, titreaza jurnalistii de la Opiniedecarei.com. Colegii de birou ai angajatului depistat pozitiv au fost trimiși in autoizolare la domiciliu. Spațiul in care iși desfașoara activitatea va fi dezinfectat. Cei de la DSP Satu Mare vor…

- ORAVITA – Femeia, in varsta de 28 de ani, a efectuat voluntar testul la inceputul lunii iulie, i-a iesit pozitiv, iar acum s-a autoizolat la domiciliu in localitatea Nicolint, alaturi de familie! Femeia este cel de-al optulea caz pozitiv din judetul nostru, confirmat in ultimele doua saptamani. Din…

- O eleva din Craiova a fost depistata pozitiv cu coronavirus la doua zile dupa ce a susținut Evaluarea Naționala. Fata de 14 ani n-ar fi avut febra atunci cand s-a prezentat la examen, insa ambii parinți sunt infectați. Tanara se afla internata la Spitalul de Boli Infecțioase din oraș, in timp ce printre…