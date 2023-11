Stiri pe aceeasi tema

- Guti (46 de ani), fost jucator emblematic la Real Madrid, cu peste 500 de meciuri in tricoul blanco, considera ca Jude Bellingham (20) este cel mai bun fotbalist al lumii in prezent. Cumparat in vara cu 103 milioane de euro de la Real Madrid, Jude Bellingham are un inceput senzațional de aventura in…

- Jude Bellingham (20 de ani) continua evoluțiile senzaționale pentru Real Madrid. Mijlocașul englez a punctat in meciul cu Napoli in urma unei curse senzaționale și a ajuns la 11 contribuții decisive in doar 9 partide in tricoul blanco. Cumparat cu 103 milioane de euro de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham…

- Girona a invins cu 5-3 pe Mallorca si a urcat sambata in fruntea campionatului spaniol, insa inainte ca Real Madrid sau Barcelona sa joace in aceasta etapa. Girona s-a distantat la un punct de liderul la zi, Real Madrid, care are meci in deplasare, la Atletico Madrid. Barcelona poate ajunge…

- Jude Bellingham (20) de ani a parasit antrenamentul de vineri al Realului, ultimul dinaintea derby-ului local cu Atletico Madrid. Potrivit publicației AS, mijlocașul englez a acuzat dureri și a parasit baza de antrenament. Nu se știe inca daca problema este una musculara sau are legatura cu vreo boala,…

- La 20 de ani, Jude Bellingham e primul jucator care marcheaza in fiecare din primele patru partide la Real Madrid, precum Cristiano Ronaldo, in 2009. Are 5 goluri, ultimul la 2-1 cu Getafe. Datorita lui, „los blancos” au maximum de puncte. Are doar 20 de ani, de-abia impliniți, insa Jude Bellingham…

- Tanara vedeta engleza Jude Bellingham, in varsta de 20 de ani, a adus din nou victoria lui Real Madrid, 2-1 cu Getafe, sambata, la primul sau meci pe stadionul Santiago Bernabeu, in etapa a 4-a a campionatului spaniol de fotbal, permintand madrilenilor sa-si consolideze fotoliul de lider, informeaza…

- Real Madrid a obținut a patra victorie consecutiva in campionatul Spaniei. Echipa lui Carlo Ancelotti a invins-o pe Getafe cu scorul de 2-1, insa golul victoriei a venit in al 5-lea minut de prelungire.

- Transferat in aceasta vara de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham este deja unul dintre cei mai importanți jucatori pentru Real Madrid: englezul a marcat din nou și a adus victoria pe terenul echipei Celta Vigo, scor 1-0, in etapa a treia din LaLiga.