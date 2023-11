Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, scor 1-0, formatia Real Sociedad, intr-un meci al etapei a 12-a din La Liga, scrie news.ro.Pe Reale Arena, din San Sebastian, Ronald Araujo a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 90+2, fructificand centrarea lui Ilkay Gundogan.…

- Ilkay Gundogan (33 de ani) le-a reproșat coechipierilor ca nu pun suficient suflet, dupa meciul cu Real Madrid, scor 1-2. Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 2-1, și se menține pe primul loc in La Liga, la egalitate de puncte cu Girona. Ilkay Gundogan a deschis scorul pentru catalani in minutul…

- Fostul atacant al echipei naționale, Ionel Ganea (50 de ani), crede ca Jude Bellingham (20 de ani), mijlocașul englez al lui Real Madrid, va fi jucatorul care va decide meciul contra lui FC Barcelona, din runda cu numarul 11 din La Liga. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15.…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- FC Barcelona a invins vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0 pe Sevilla, in prologul etapei a 8-a din La Liga, si a urcat momentan pe prima pozitie a clasamentului.Pe Stadionul Olimpic din Barcelona, catalanii nu au reusit sa marcheze dar au beneficiat de autogolul lui Sergio Ramos din minutul 76,…

- Albion Rrahmani a anuntat ca Rapid lupta pentru titlu! Atacantul din Kosovo continua sa inscrie pe banda rulanta in tricoul giulestenilor. El a marcat o dubla in victoria de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 3-1. Dupa acest succes, echipa lui Cristiano Bergodi se afla pe locul 3, cu 18 puncte, iar…

- Girona FC a caștigat cu Mallorca, scor 5-3, și a urcat pe primul loc in La Liga. Gruparea catalana are un start impresionat de sezon, cu 16 puncte in 6 etape jucate. Girona, club inființat in 1930 și revenit in La Liga in 2022, scrie istorie. Pentru prima data de la inființare, echipa catalana a ajuns…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…