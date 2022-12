Stiri pe aceeasi tema

- Croația – Maroc este „finala mica” a Campionatului Mondial de Fotbal, duelul care va decide echipa care va caștiga medalia de bronz a acestui turneu final. Cele doua echipe au facut parte din grupa F, caștigata de reprezentativa din Africa. Duelul incepe la ora 17.00 și va fi transmis in direct pe site-ul…

- Meciul dintre Brazilia și Croația din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar a ajuns la penalty-uri, dupa ce la finalul prelungirilor scorul a fost 1-1, grație golurilor inscrise de Neymar (min. 105, acșiune superba) și Petkovic (șut deviat, min. 117). La finalul celor 90…

- Brazilia a facut spectacol și a invins cu 4-1 Coreea de Sud in optimile Campionatului Mondial de Fotbal. La finalul partidei jucatorii „Selecao” au intrat pe teren cu un banner cu chipul lui Pele, fostul campion mondial, aflat acum intr-o situație grea, intr-un spital din Sao Paulo. Jucatorii din naționala…

- Campionatul Mondial de Fotbal a inregistrat o noua surpriza. Belgia a pierdut calificarea in optimi, dupa ce a terminat la egalitate, 0-0, ultima partida. Croația și Maroc sunt echipele care merg mai departe din grupa F. Belgia a ratat calificarea in „optimi”, Croația și Maroc merg mai departe Belgia…

- Anglia și Iran se intalnesc in prima etapa din grupele Campionatului Mondial, in grupa B. Partida este programata de la ora 15.00 și va fi transmisa in direct de TVR 1, dar va putea fi urmarita și pe www.playtech.ro și www.playsport.ro. In prima partida de la acest turneu final, Ecuador a invins Qatar…

- Jucatorii nationalei de fotbal a Olandei se vor intalni cu un grup de muncitori migranti in Qatar, dupa un antrenament, inaintea primului meci al olandezilor la Cupa Mondiala din acest an, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fotbalistii nationalei Olandei vor purta banderole antidiscriminare, cu mesajul ''OneLove'', la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, chiar daca exista posibilitatea unei amenzi, a anuntat luni site-ul NL Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FC Argeș, la debutul lui Marius Croitoru pe banca tehnica, s-a impus in deplasarea cu UTA, scor 1-0. Fanii aradeni i-au cerut demisia lui Ilie Poenaru (45 de ani). Ilie Poenaru primise un ultimatum din partea lui Alexandru Meszar, conducatorul clubului aradean. Ar fi trebuit sa obțina 7 puncte din urmatoarele…